Quiz dei fiammiferi | Eliminane 4 e risolvi il rompicapo, hai solo 7 secondi (Di giovedì 16 giugno 2022) Sei capace di risolvere questo Quiz rompicapo fiammiferi? Elimina solo 4 fiammiferi per ottenere le figure richieste, provaci subito! Quiz fiammiferi (pdecamillis screenshot)Potrebbe volerci un po’ tempo per risolvere questo rompicapo dei fiammiferi, sei pronto? Concentrati e svuota la mente da tutti pensieri. Sono tante persone che si stanno appassionando ai test logici matematici, ma i preferiti sono i rompicapo. Ne esistono di vario genere in base alla difficoltà: alcuni sono di livello semplice, ma altri sono riservati a menti superiori. Se a scuola eri una frana nelle materie scientifiche, potresti cimentarsi nella risoluzione di questi Quiz e dimostrare a tutti che non sei il disastro che tutti ... Leggi su direttanews (Di giovedì 16 giugno 2022) Sei capace di risolvere questo? Eliminaper ottenere le figure richieste, provaci subito!(pdecamillis screenshot)Potrebbe volerci un po’ tempo per risolvere questodei, sei pronto? Concentrati e svuota la mente da tutti pensieri. Sono tante persone che si stanno appassionando ai test logici matematici, ma i preferiti sono i. Ne esistono di vario genere in base alla difficoltà: alcuni sono di livello semplice, ma altri sono riservati a menti superiori. Se a scuola eri una frana nelle materie scientifiche, potresti cimentarsi nella risoluzione di questie dimostrare a tutti che non sei il disastro che tutti ...

Pubblicità

iliveforitzy : Comunque stavo facendo dei quiz su 'riconosci l'idol kpop dalla voce' e 'riconosci l'idol dalla schiena ed occhi' e… - Pulcherrimusvir : Chi dei tre è il più bastardo? Quiz - audreyandray : RT @tgk_world: #LeeJunHo dei #2PM ospite di 'You Quiz on the Block' su tvN La registrazione avverrà oggi, la trasmissione il 29 giugno… - illibraio : Siete pronti a quiz, test e giochi letterari sotto l'ombrellone? È uscito 'Compiti delle vacanze per gli amanti dei… - tgk_world : #LeeJunHo dei #2PM ospite di 'You Quiz on the Block' su tvN La registrazione avverrà oggi, la trasmissione il 29… -