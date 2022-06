Perché Starlink è una minaccia anche per la Cina

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 16 giugno 2022) Un problema per la Russia ma, a quanto pare, un nodo spinosoper la, il sistema di connessione a internet satellitare realizzato da SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk, potrebbe presto cambiare lo scenario militare in Ucraina in favore di Kiev. Negli ultimi giorni il ministero della Difesa ucraino ha infatti InsideOver.