Myrta Merlino senza peli sulla lingua: le sue dichiarazioni faranno discutere (Di giovedì 16 giugno 2022) Intervistata da Fanpage.it, Myrta Merlino si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che faranno discutere. La conduttrice ha toccato svariati temi: dalla sua carriera all’amicizia con Massimo Giletti, fino al talk show. Proprio in merito al genere televisivo, la Merlino ha espresso senza peli sulla lingua ciò che pensa: “Da anni mi dicono che è morto…“. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) Chi è Myrta Merlino Myrta Merlino è una famosa giornalista e conduttrice televisiva. Ha iniziato la sua carriera collaborando con la pagina economica del quotidiano “Il Mattino”. Dal 1994 ha cominciato a ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 giugno 2022) Intervistata da Fanpage.it,si è lasciata andare ad alcuneche. La conduttrice ha toccato svariati temi: dalla sua carriera all’amicizia con Massimo Giletti, fino al talk show. Proprio in merito al genere televisivo, laha espressociò che pensa: “Da anni mi dicono che è morto…“. In questo articolo vi riportiamo le sue. (Continua dopo la foto…) Chi èè una famosa giornalista e conduttrice televisiva. Ha iniziato la sua carriera collaborando con la pagina economica del quotidiano “Il Mattino”. Dal 1994 ha cominciato a ...

Pubblicità

fanpage : “Quando iniziammo #LAriaChetira la nostra fascia oraria era la Serie C degli ascolti, ora siamo spesso uno dei prog… - EleonoraDAmore : Myrta Merlino: “Sono la prova che il talk show non è morto. #Giletti? Non lo avrei mai abbandonato” - di… - spoontweetanth1 : RT @Italy_Alive: Un brainstorming da far girare la testa, a #lariachetira: @alanfriedmanit e @CarloCalenda moderati da Myrta Merlino! In s… - dysagyato : RT @Italy_Alive: Un brainstorming da far girare la testa, a #lariachetira: @alanfriedmanit e @CarloCalenda moderati da Myrta Merlino! In s… - Mega_Fauna : RT @Italy_Alive: Un brainstorming da far girare la testa, a #lariachetira: @alanfriedmanit e @CarloCalenda moderati da Myrta Merlino! In s… -