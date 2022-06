Mascherina al chiuso, proroga obbligo a settembre: ecco dove (Di giovedì 16 giugno 2022) Mascherine al chiuso, dopo quasi due anni e mezzo non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi. L’obbligo, fino al 30 settembre, resta però in alcuni luoghi. Il governo ha infatti confermato la proroga dell’obbligo del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), nelle strutture sanitarie comprese le Rsa fino al 30 settembre.Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato. Ieri, 15 giugno, scadeva il decreto sulle misure ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022) Mascherine al, dopo quasi due anni e mezzo non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi. L’, fino al 30, resta però in alcuni luoghi. Il governo ha infatti confermato ladell’del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), nelle strutture sanitarie comprese le Rsa fino al 30.Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui vieneto l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato. Ieri, 15 giugno, scadeva il decreto sulle misure ...

