LIVE Berrettini-Kudla 3-6 7-6, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma vince il secondo set al tie-break (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 16.23 Si tratta di un callo alla mano destra per l’italiano. 16.22 Fisioterapista in campo per il tennista romano. 16.21 Matteo Berrettini riporta la sfida in parità! Il tennista azzurro conquista il secondo set al tie-break per 7 punti a 5 e grazie al quinto set point, l’italiano conferma l’ottimo momento in cui è risalito nel parziale: Denis Kudla continua a non mollare in un match che ha ancora molto da dire. FINE secondo SET 7-5 SI VOLA AL TERZO SET A LONDRA 6-5 FUORI DI UN SOFFIO IL ROVESCIO LUNGOLINEA IN PASSANTE DI Berrettini! Altro set point annullato da Kudla che respinge gli attacchi ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 16.23 Si tratta di un callo alla mano destra per l’italiano. 16.22 Fisioterapista in campo per il tennista romano. 16.21 Matteoriporta la sfida in parità! Il tennista azzurro conquista ilset al tie-per 7 punti a 5 e grazie al quinto set point, l’italiano conferma l’ottimo momento in cui è risalito nel parziale: Deniscontinua a non mollare in un match che ha ancora molto da dire. FINESET 7-5 SI VOLA AL TERZO SET A LONDRA 6-5 FUORI DI UN SOFFIO IL ROVESCIO LUNGOLINEA IN PASSANTE DI! Altro set point annullato dache respinge gli attacchi ...

