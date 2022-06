Lavoro domestico, Assindatcolf-Consulenti: "Quasi 2,7 mld di mancato gettito per irregolari" (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Labitalia) - A perderci per primo è lo Stato. Quasi 2,7 miliardi di mancato gettito tra evasione contributiva e fiscale e di questi la parte più rilevante è rappresentata dagli oneri contributivi evasi: circa 1,6 miliardi i contributi che le famiglie italiane avrebbero dovuto versare nel caso di un'assunzione regolare del collaboratore domestico. A questo si somma l'evasione fiscale derivante dalla mancata o parziale dichiarazione dei redditi dei lavoratori: secondo le ultime stime circa 1 miliardo di euro, corrispondente ad una base imponibile non dichiarata di circa 8,8 miliardi. A scattare la fotografia è lo studio dal titolo 'Il costo nascosto del Lavoro domestico', promosso da Assindatcolf (Associazione sindacale nazionale dei datori di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Labitalia) - A perderci per primo è lo Stato.2,7 miliardi ditra evasione contributiva e fiscale e di questi la parte più rilevante è rappresentata dagli oneri contributivi evasi: circa 1,6 miliardi i contributi che le famiglie italiane avrebbero dovuto versare nel caso di un'assunzione regolare del collaboratore. A questo si somma l'evasione fiscale derivante dalla mancata o parziale dichiarazione dei redditi dei lavoratori: secondo le ultime stime circa 1 miliardo di euro, corrispondente ad una base imponibile non dichiarata di circa 8,8 miliardi. A scattare la fotografia è lo studio dal titolo 'Il costo nascosto del', promosso da(Associazione sindacale nazionale dei datori di ...

