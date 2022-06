Il punto sul nuovo Napoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Con Mertens destinato all'addio, Deulofeu in procinto di prenderne il posto e koulibaly sempre più in bilico, mister Spalletti attende fiducioso l'inizio di un ritiro che si preannuncia bollente. Koulibaly attende il Barcellona che non sembra però considerarlo la prima scelta. In caso di addio, l'idea Bremer può prendere forma. In alternativa c'è Ostigard. Ma occhio a Bailly del Manchester United. Futuro ancora incerto era Andrea Petagna, impiegato col contagocce nella scorsa stagione. Le offerte non mancano, ma lui intanto lavora duramente per essere pronto per il raduno. Per i portieri in vantaggio Meret per il posto da titolare Ospina vicino all'addio, Sirigu pronto a sostituirlo. Politano dovrebbe lasciare il Napoli, al presidente Aurelio De Laurentiis piace Bernardeschi.. Dubbi anche per il rinnovo di Fabian Ruiz. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Con Mertens destinato all'addio, Deulofeu in procinto di prenderne il posto e koulibaly sempre più in bilico, mister Spalletti attende fiducioso l'inizio di un ritiro che si preannuncia bollente. Koulibaly attende il Barcellona che non sembra però considerarlo la prima scelta. In caso di addio, l'idea Bremer può prendere forma. In alternativa c'è Ostigard. Ma occhio a Bailly del Manchester United. Futuro ancora incerto era Andrea Petagna, impiegato col contagocce nella scorsa stagione. Le offerte non mancano, ma lui intanto lavora duramente per essere pronto per il raduno. Per i portieri in vantaggio Meret per il posto da titolare Ospina vicino all'addio, Sirigu pronto a sostituirlo. Politano dovrebbe lasciare il, al presidente Aurelio De Laurentiis piace Bernardeschi.. Dubbi anche per il rinnovo di Fabian Ruiz.

