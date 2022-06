I conti del PSG sotto esame, l’Uefa vuole vederci chiaro (Di giovedì 16 giugno 2022) Il psg finisce sotto il mirino dei tecnici Uefa per il fairplay finanziario. Il club parigino sotto esame dopo il rinnovo di Mbappe Il PSG potrebbe finire nei guai con il financial fair play della Uefa. A riportare la notizia è l’Equipe, che spiega come la richiesta sia partita da alcune settimane. Nel mirino della Uefa i conti dei parigini, che hanno dovuto rispondere ad una “richiesta di informazioni” e anche in Francia sarebbe in arrivo un esposto contro il club parigino. Altro tassello nella lotta tra la Liga Spagnola e Tebas contro i francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il psg finisceil mirino dei tecnici Uefa per il fairplay finanziario. Il club pariginodopo il rinnovo di Mbappe Il PSG potrebbe finire nei guai con il financial fair play della Uefa. A riportare la notizia è l’Equipe, che spiega come la richiesta sia partita da alcune settimane. Nel mirino della Uefa idei parigini, che hanno dovuto rispondere ad una “richiesta di informazioni” e anche in Francia sarebbe in arrivo un esposto contro il club parigino. Altro tassello nella lotta tra la Liga Spagnola e Tebas contro i francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

