Gran Bretagna sanziona il Patriarca di Mosca e di Russia Kirill

(Di giovedì 16 giugno 2022) Laha inserito nell'ultimo round di sanzioni anche ilrussooltre che la commissaria russa per i diritti dell'infanzia Maria Lvova-Belova. Le sanzioni britanniche controsono "insensate, assurde e inutili", ribatte ilto die di tutte le Russie. "Tanto per cominciare, i tentativi di intimidire il capo della Chiesa ortodossa russa in qualsiasi modo o obbligarlo a rinunciare ai suoi punti di vista sono insensate, assurde e futili", afferma il portavoce Vladimir Legoyda a quanto riportato sul sito dello stessoto. "La famiglia delè sopravvissuta ad anni di persecuzione atea ed è cresciuto e si è formato sotto una colossale pressione sulla fede, alla quale ha sempre ...

