Giustizia, Cartabia: “La riforma è un passaggio importante” (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA – “Un passaggio importante, ho ringraziato il Parlamento e tutti quelli che hanno dato un contributo in vario modo”. E’ quanto ha detto la Guardasigilli Marta Cartabia uscendo dal Senato dopo il voto sulla riforma della Giustizia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA – “Un, ho ringraziato il Parlamento e tutti quelli che hanno dato un contributo in vario modo”. E’ quanto ha detto la Guardasigilli Martauscendo dal Senato dopo il voto sulladella. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

reportrai3 : Con la riforma Cartabia a indicare al procuratore capo quali reati perseguire in modo più urgente sarà il Parlamen… - reportrai3 : Con la riforma della giustizia Cartabia i complessi equilibri tra potere politico e potere giudiziario rischiano di… - Lopinionista : Giustizia, Cartabia: 'La riforma è un passaggio importante' - AvvLattari : RT @minGiustizia: Sta per iniziare la cerimonia per il conferimento del dottorato honoris causa alla ministra della Giustizia, Marta #Carta… - Lucky61mass : RT @Alisa44718330: Oggi con l'approvazione della riforma Cartabia muore un'altro pezzo della giustizia italiana. -