Federica Panicucci travolge la Rai | proprio pochi secondi prima di andare in ferie

(Di giovedì 16 giugno 2022) Mattino 5 vola. L'edizione estiva, senza la contro-programmazione di Rai1, fa salire lo share.e il suo collega Francesco Vecchi battono la concorrenza Unamattina Estate. Infatti, dati alla mano, laparte del viene seguita da 898mila spettatori con il 22.68%, mentre la seconda tocca il 24.79% di share. Questi ascolti sono il segno tangibile che Canale5, quando punta sull'informazione, sale in termini di share. Il programma delle Rete ammiraglia del Biscione vince anche contro la concorrenza di Rai1: Massimiliano Ossini e Maria Soave, che vanno 10 punti di share sotto. Si tratta, in pratica, di un nuovo record che fa chiudere in bellezza questa stagione Tv. A quanto pare, il record dellaavrebbe messo in difficoltà Unomattina Estate, che va in onda fino a mezzogiorno ...

shareattiva : RT @MasterAb88: MAMMA MIA #mattino5 con Federica Panicucci realizza il record storico e vola al 25%, 10 punti sopra Unomattina PIERSILVIO… - SimonaScaletta1 : Complimenti a Federica Panicucci!

Giuseppe Pedrazzini, nuovi rilievi in casa/ Il medico di base: "Mai venuto da me" GIUSEPPE PEDRAZZINI, LE PAROLE DELLA FIGLIA SILVIA E DEL GENERO RICCARDO