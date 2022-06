Draghi, Zelensky non ci ha chiesto nuove armi oggi (Di giovedì 16 giugno 2022) "oggi non ci sono state richieste da Zelensky di nuove armi. Ha descritto la situazione com'è, una situazione che sta diventando critica. Perché le armi sovietiche stanno finendo le munizioni e le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "non ci sono state richieste dadi. Ha descritto la situazione com'è, una situazione che sta diventando critica. Perché lesovietiche stanno finendo le munizioni e le ...

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - FerdiGiugliano : 'Questo è il momento dell’Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stes… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa congiunta a #Kiev del Presidente Draghi insieme al Presidente francese Macron, al Cancelliere ted… - NazzarenoMi : RT @OrtigiaP: L'Ucraina deve riprendersi la Crimea secondo Macron. Draghi proporrà certamente di arrivare a Mosca e che #Zelensky diventi… - AlvisiConci : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'È il momento dell'Europa, che deve raccogliere le sfide con coraggio, lo stesso coraggio dimostrato dal presi… -