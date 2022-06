Draghi a Kiev con Scholz e Macron. Zelensky: «Apprezziamo la vostra solidarietà, ma ora servono più armi» (Di giovedì 16 giugno 2022) È in corso l’incontro tra il premier Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, il romeno Klaus Yohannis e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, presso il palazzo presidenziale di Kiev. «Giornata impegnativa, incontri importanti. È un piacere incontrare il presidente Macron, il cancelliere Scholz, il primo ministro Draghi e il presidente Iohanniss a Kiev. Apprezziamo la vostra solidarietà al nostro paese e popolo», ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino, postando le foto dell’incontro con i leader europei. Olaf Scholz ha invece dichiarato che Zelensky ha accettato il suo invito a partecipare al prossimo G7. ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) È in corso l’incontro tra il premier Mario, Emmanuel, Olaf, il romeno Klaus Yohannis e il presidente ucraino Volodymyr, presso il palazzo presidenziale di. «Giornata impegnativa, incontri importanti. È un piacere incontrare il presidente, il cancelliere, il primo ministroe il presidente Iohanniss alaal nostro paese e popolo», ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino, postando le foto dell’incontro con i leader europei. Olafha invece dichiarato cheha accettato il suo invito a partecipare al prossimo G7. ...

