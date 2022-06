Calciomercato: Palermo. Soleri in rosanero a titolo definitivo (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giocatore era arrivato dal Padova con la formula del prestito con diritto di riscatto Palermo - Dopo la promozione in B, primi passi sul mercato per il Palermo. Il club siciliano, infatti, ha reso ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giocatore era arrivato dal Padova con la formula del prestito con diritto di riscatto- Dopo la promozione in B, primi passi sul mercato per il. Il club siciliano, infatti, ha reso ...

