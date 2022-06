vivo X80 Pro è stato ufficializzato anche in Italia: occhio a ZEISS (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quest’oggi, mercoledì 15 giugno, vivo ha reso noto ufficialmente l’arrivo sul mercato in Italia del suo nuovo smartphone di fascia alta vivo X80 Pro, dal profilo e caratteristiche tecniche molto interessanti soprattutto per quanto riguarda: il nuovo comparto fotografico, che ha ricevuto la collaborazione ingegneristica di ZEISS, il nuovo Chip vivo V1+, una ricarica rapida molto avanzata FlashCharge da 80 W e il SoC di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730. Andiamo a vedere insieme quali sono le altre specifiche tecniche del nuovo device premium del produttore cinese. vivo X80 Pro è dotato del sensore di impronte digitali ultrasonico 3D situato sotto al display (da 6,78 pollici con pannello E5 Samsung AMOLED, risoluzione 3200×1440 pixel, refresh rate ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quest’oggi, mercoledì 15 giugno,ha reso noto ufficialmente l’arrivo sul mercato indel suo nuovo smartphone di fascia altaX80 Pro, dal profilo e caratteristiche tecniche molto interessanti soprattutto per quanto riguarda: il nuovo comparto fotografico, che ha ricevuto la collaborazione ingegneristica di, il nuovo ChipV1+, una ricarica rapida molto avanzata FlashCharge da 80 W e il SoC di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730. Andiamo a vedere insieme quali sono le altre specifiche tecniche del nuovo device premium del produttore cinese.X80 Pro è dotato del sensore di impronte digitali ultrasonico 3D situato sotto al display (da 6,78 pollici con pannello E5 Samsung AMOLED, risoluzione 3200×1440 pixel, refresh rate ...

CeotechI : vivo X80 Pro Plus dovrebbe debuttare a ottobre 2022 #120Hz #120W #5000mAh #5G #Amoled #Android13 #Cameraphone… - 83napolano : RT @CeotechI: vivo X80 Pro è ufficiale in Italia ed Europa a 1.299 € #4700mAh #50W #5G #80W #Android12 #Cameraphone #Europa #Italia #Mobile… - paolocosso : Vivo X80 Pro è ufficiale in Europa! Snapdragon 8 Gen1, video bokeh e collaborazione con ZEISS #andreagaleazzi… - ItaliaStartUp_ : Vivo X80 Pro: lo smartphone fotografico fa un nuovo passo in avanti. Con Zeiss - batista70phone : vivo presenta in Europa X80 Pro: il nuovo smartphone della serie X -