Ucraina: Ikea riduce attività in Russia e vende 4 stabilimenti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Ikea venderà quattro fabbriche russe e ridurrà le sue attività in Russia. Le vendite nei negozi e online resteranno per il momento ferme. "Negli ultimi mesi - ha scritto in un comunicato la società svedese - la situazione dei processi aziendali e delle catene di approvvigionamento in tutto il mondo si è notevolmente deteriorata. In considerazione di ciò, non vediamo la possibilità di riprendere le vendite nel prossimo futuro. Di conseguenza, il gruppo Inter Ikea e il gruppo Ingka hanno deciso di ridurre la scala del business in Russia. Questa è una decisione difficile, ma riteniamo che sia necessaria". "L'attività di vendita al dettaglio di Ikea in Russia resta ferma, il che comporterà un'ottimizzazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) -rà quattro fabbriche russe e ridurrà le suein. Le vendite nei negozi e online resteranno per il momento ferme. "Negli ultimi mesi - ha scritto in un comunicato la società svedese - la situazione dei processi aziendali e delle catene di approvvigionamento in tutto il mondo si è notevolmente deteriorata. In considerazione di ciò, non vediamo la possibilità di riprendere le vendite nel prossimo futuro. Di conseguenza, il gruppo Intere il gruppo Ingka hanno deciso di ridurre la scala del business in. Questa è una decisione difficile, ma riteniamo che sia necessaria". "L'di vendita al dettaglio diinresta ferma, il che comporterà un'ottimizzazione, ...

