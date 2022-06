Ucraina: ambasciatrice Usa, 'aiuteremo Kiev a difendersi da hacker russi' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink ha visitato la principale agenzia di sicurezza informatica del governo ucraino e ha promesso di sostenere il "lavoro cruciale" di Kiev nella difesa dalle minacce di hacking russo. L'incontro con il Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni (SSSCIP) arriva poche settimane dopo che Brink è stata confermata come ambasciatrice statunitense a Kiev. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - L'degli Stati Uniti inBridget Brink ha visitato la principale agenzia di sicurezza informatica del governo ucraino e ha promesso di sostenere il "lavoro cruciale" dinella difesa dalle minacce di hacking russo. L'incontro con il Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni (SSSCIP) arriva poche settimane dopo che Brink è stata confermata comestatunitense a

