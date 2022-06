Tuttosport – “Lukaku vicino all’Inter | positivo l’incontro con il Chelsea”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 18:28:01 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: LONDRA (Regno Unito) – Non solo Dybala. In casa Inter, per rafforzare il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di Inzaghi nella prossima stagione, si fa sempre più largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Romelu. Il Telegraph rivela che fra ile i nerazzurri si sarebbe aperta ufficialmente una trattativa dopo un incontro avvenuto lunedì 13 giugno col neo-proprietario dei Blues, Todd Boehly, e al quale sarebbero stati presenti da remoto gli agenti del 29enne attaccante belga di origine congolese. “-Inter, c’è l’ok di Boehly e Tuchel” Un incontro, prosegue il tabloid britannico, al punto che la speranza di tutte le parti sarebbe quella di chiudere già nei prossimi giorni. Boehly si ...

Pubblicità

Luxgraph : Telegraph: 'Lukaku vicino all'Inter, positivo l'incontro con il Chelsea' - junews24com : Dzeko Juve (Tuttosport): tutta la verità sulle voci di un possibile affondo bianconero - - trottorello : @tuttosport Prima devono vendere Skriniar altrimenti prendono Bellanova Arsslani o Udogie a circa 10 milioni e Dyba… - infoitsport : Inter, Tuttosport: “Lukaku con Dybala? In quel caso dovranno partire…” - ferrantelli94 : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport: oggi nuovi contatti tra l'Inter e l'entourage di Dybala. E se già con l’ex “picciriddu” palermitano i supp… -

Ma gli scenari possono sempre mutare, soprattutto se in quel reparto dovesse arrivare anche: allora per i nerazzurri sarebbe complicato resistere a offerte per Correa . Sempre dalla Francia, ...Boehly si sarebbe convinto a lasciar partire, anche in considerazione del fatto che l'attaccante non sarebbe mai entrato davvero in sintonia con Thomas Tuchel. E lo stesso tecnico tedesco, col ...In casa Inter, per rafforzare il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di Inzaghi nella prossima stagione, si fa sempre più largo l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Il ...Il Chelsea l’ha capito, ha dato l’apertura al prestito e la trattativa può decollare. Nelle prossime ore ci sarà il primo contatto diretto fra Inter e Chelsea per provare a chiudere l’operazione“ L’In ...