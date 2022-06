Roger Balduino dopo l’intervento rivela come sta e si rivolge ai fan | “Chiederò a voi” VIDEO

(Di mercoledì 15 giugno 2022)torna sui social a pochi giorni dalsta: ecco le parole dell’ex naufragonegli ultimi mesi è sbarcato in Honduras per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.aver preso parte al reality show,è stato fin da subito uno dei concorrenti più amati e discussi anche grazie alla storia d’amore sbocciata con la naufraga Estefania. A pochissimi giorni dal gran finale,a causa di un problema riscontrato al piedi ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show. Il modello negli ultimi giorni attraverso una serie di stories Instagram aveva informato i fan sulle sue condizioni di salute ed inoltre ringraziandoli per il supporto aveva ...

Inizialmente, sembrava che fosse nata una relazione traed Estefania Bernal. Il tutto, però, si è concluso con un nulla di fatto, anzi entrambi hanno ammesso di fronte alle telecamere ...... La 36enne romana ha confessato chi vorrebbe che trionfasse nel reality, oltre, naturalmente, ad Edoardo : L'esuberante e simpatica romana, ha inoltre dichiarato di non sopportare( ... Isola dei Famosi, parla l'ex naufraga Licia Nunez: "Roger Balduino e Blind, due bugiardi" Roger Balduino torna sui social a pochi giorni dall'intervento e rivela come sta: ecco le parole dell'ex naufrago ...In primis c'è stato il ritiro definitivo dal gioco di Roger Balduino. Il naufrago che si trovava con Pamela nell'altra Playa era stato portato in ospedale in elicottero per una ferita al piede. Gli ac ...