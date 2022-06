Quel malessere nella Lega del Nord. Ipotesi congresso e Fedriga leader (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tutti coperti fino ai ballottaggi del 26 giugno con un impegno particolarmente forte su Verona per cercare di evitare lo smacco di un'altra grande città veneta, dopo Padova, guidata dalla sinistra. La vecchia Lega del Nord, Quella che in Veneto e in diverse zone della Lombardia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tutti coperti fino ai ballottaggi del 26 giugno con un impegno particolarmente forte su Verona per cercare di evitare lo smacco di un'altra grande città veneta, dopo Padova, guidata dalla sinistra. La vecchiadella che in Veneto e in diverse zone della Lombardia... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

iky94 : Mi sono svegliata con una magone assurdo. Non fraintendimenti, che vadano in pausa non mi importa e anzi so che se… - Biancanevermind : @MoltoBenone Quel malessere da congestione imminente - BegalliSabrina : @agostinopalazz1 In molti se la sono tenuta per se'la reazione avversa ...ritengono che il malessere sia dovuto 'al… - reellita : No, ma Undi che chiama quel tizio “papà” mi da forte malessere #StrangerThings - _SimplyBen_ : .... c'è una cosa che invece puoi fare... se vuoi, se vuoi, se vuoi... Parla con me parlami di te io ti ascolterò v… -