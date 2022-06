Procedura d' infrazione Ue contro Londra per la violazione dei patti sulla Brexit

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Unione europea ha lanciato unadiil Regno Unito per ladei, nello specifico per le violazioni del Protocollo sull'Irlanda del Nord e per il tentativo del governo di Bori Johnson di...

L'obiettivo dellad'è di "ripristinare la conformità al Protocollo in una serie di settori chiave in cui il Regno Unito non lo ha attuato correttamente, con l'obiettivo di ...In risposta alla legge del Regno Unito che modifica unilateralmente il Protocollo sull'Irlanda del Nord, l'UE scongela lainiziata nel marzo ...Bruxelles mostra i muscolo contro Londra. I documenti in questione potrebbero finire davanti alla Corte dell’UE, che può imporre sanzioni multimilionarie a Londra. Gli accordi Brexit sono sempre più d ...La Commissione europea avvia una procedura di infrazione contro il Regno Unito "per non aver rispettato parti significative del Protocollo sull'Irlanda e Irlanda del Nord", l'accordo commerciale Ue-Gb ...