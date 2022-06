Perché si vedono sempre le stesse storie Instagram, soluzione bug disattesa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una domanda ben precisa è imperante da ieri: Perché si vedono sempre le stesse storie Instagram, in particolare quelle più vecchie? Da circa 24 ore, un serio bug sta interessando il social per immagini in Italia ma anche nel resto del mondo. Tutte le funzioni della piattaforma sembrano funzionare correttamente ma lo stesso discorso non vale proprio per le stories, riproposte in loop ma senza un Perché. La prima analisi della situazione è stata proposta su queste pagine ieri 14 giugno. Dispiace affermare che, a distanza di un giorno, nulla è cambiato grosso modo. Gli utenti del social continuano a vedere sempre le stesse storie Instagram tutte le volte che accedono al loro profilo. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una domanda ben precisa è imperante da ieri:sile, in particolare quelle più vecchie? Da circa 24 ore, un serio bug sta interessando il social per immagini in Italia ma anche nel resto del mondo. Tutte le funzioni della piattaforma sembrano funzionare correttamente ma lo stesso discorso non vale proprio per les, riproposte in loop ma senza un. La prima analisi della situazione è stata proposta su queste pagine ieri 14 giugno. Dispiace affermare che, a distanza di un giorno, nulla è cambiato grosso modo. Gli utenti del social continuano a vedereletutte le volte che accedono al loro profilo. ...

