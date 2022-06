Mascherine nei trasporti Proroga fino a settembre - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'utilizzo delle Mascherine potrebbe essere Prorogato fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto (autobus, metro, treni, aerei, navi, ncc). La norma compare in una bozza del decreto trasporti, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'utilizzo dellepotrebbe esseretoal 30su tutti i mezzi di trasporto (autobus, metro, treni, aerei, navi, ncc). La norma compare in una bozza del decreto, ...

