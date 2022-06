Locatelli come Dottor Jekyll e Mister Hyde: ecco cosa gli è successo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Manuel Locatelli sarà uno dei grandi giocatori del futuro della Juve, ma il suo rendimento non riesce ancora a convincere del tutto. Ci sono alcuni giocatori che sembrano davvero trasformarsi nel momento in cui cambiano casacca, con Federico Bernardeschi che è stato uno degli esempi massimi della scorsa estate quando è risultato un’ottima riserva per la vittoria dell’Europeo, pur venendo da una stagione a dir poco disastrosa con la maglia della Juventus e lo stesso sembra accadere anche a Manuel Locatelli, un giocatore che si trova molto meglio in Nazionale rispetto che in bianconero, ma perché sta accadendo tutto ciò? Manuel Locatelli Juventus (LaPresse)Sono in molti tifosi juventini a essere estremamente contrari alla gestione di Massimiliano Allegri della squadra, per questo motivo ogni qualvolta c’è la possibilità di poter andare a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Manuelsarà uno dei grandi giocatori del futuro della Juve, ma il suo rendimento non riesce ancora a convincere del tutto. Ci sono alcuni giocatori che sembrano davvero trasformarsi nel momento in cui cambiano casacca, con Federico Bernardeschi che è stato uno degli esempi massimi della scorsa estate quando è risultato un’ottima riserva per la vittoria dell’Europeo, pur venendo da una stagione a dir poco disastrosa con la maglia della Juventus e lo stesso sembra accadere anche a Manuel, un giocatore che si trova molto meglio in Nazionale rispetto che in bianconero, ma perché sta accadendo tutto ciò? ManuelJuventus (LaPresse)Sono in molti tifosi juventini a essere estremamente contrari alla gestione di Massimiliano Allegri della squadra, per questo motivo ogni qualvolta c’è la possibilità di poter andare a ...

