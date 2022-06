LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sono tre gli uomini in fuga a 130 km dal traguardo (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Il vantaggio sul gruppo è di circa 4?. 14.10 sono tre i fuggitivi: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) e Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix). 14.05 Da Grenchen a Brunnen: i corridori sono già sul percorso. 14.00 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti al racconto della quarta tappa del Giro di Svizzera 2022. Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quarta tappa del Giro di Svizzera 2022, la Grenchen – Brunnen di 191 km, frazione che potrebbe offrire una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Una tappa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Il vantaggio sul gruppo è di circa 4?. 14.10tre i fuggitivi: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) e Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix). 14.05 Da Grenchen a Brunnen: i corridorigià sul percorso. 14.00 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti al racconto della quartadeldi. Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta della quartadeldi, la Grenchen – Brunnen di 191 km, frazione che potrebbe offrire una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Una...

