Il padre di Gnonto conferma: "Ecco dove vuole andare" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo il primo gol in Nazionale, il padre di Gnonto esce allo scoperto sui sogni del figlio Wilfried Gnonto è il giovane del momento. Il classe 2003 lanciato da Roberto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

