Il Napoli trema, che spavento per De Laurentiis: la notizia gela i tifosi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Napoli, le dichiarazioni fanno preoccupare tanto i tifosi quanto De Laurentiis: ora la permanenza del giocatore è in bilico. Il Napoli sembra andare incontro a una perdita di pezzi importanti. Con Mertens e Insigne che non hanno rinnovato, con Koulibaly sul mercato, ora spunta un altro nome tra i possibili in partenza che fa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato, le dichiarazioni fanno preoccupare tanto iquanto De: ora la permanenza del giocatore è in bilico. Ilsembra andare incontro a una perdita di pezzi importanti. Con Mertens e Insigne che non hanno rinnovato, con Koulibaly sul mercato, ora spunta un altro nome tra i possibili in partenza che fa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

infoitsport : Osimhen parla, il Napoli trema: “Mi vogliono in Spagna e Inghilterra, tutto può accadere” - ArmandaGelsomin : RT @fattoquotidiano: Osimhen parla, il Napoli trema: “Mi vogliono in Spagna e Inghilterra, tutto può accadere” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Osimhen parla, il Napoli trema: “Mi vogliono in Spagna e Inghilterra, tutto può accadere” - fattoquotidiano : Osimhen parla, il Napoli trema: “Mi vogliono in Spagna e Inghilterra, tutto può accadere” - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Napoli, Spalletti trema: la Juventus prepara l’offerta #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t… -