Governo: da Cdm via libera a semplificazione flussi lavoratori stranieri (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha adottato oggi un pacchetto di misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri allo scopo di favorire, anche in relazione agli investimenti e agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'immissione di manodopera nei settori produttivi che hanno espresso il maggiore fabbisogno. Lo rende noto palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha adottato oggi un pacchetto di misure per ladelle procedure di ingresso deiallo scopo di favorire, anche in relazione agli investimenti e agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'immissione di manodopera nei settori produttivi che hanno espresso il maggiore fabbisogno. Lo rende noto palazzo Chigi.

