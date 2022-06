Gazprom | nuovi tagli di gas all’Europa | un altro 33% in meno dal Nord Stream | -15% in un giorno all’Italia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Si restringono ancora di più i rubinetti del gas che dalla Russia trasportano il combustibile in Europa, all’indomani dell’annunciata riduzione del flusso di1 verso la Germania pari al 40%. Mosca ha infatti ridotto, alper oggi, le forniture di gase ha anche annunciato che isu quelle legate al gasdotto1 caleranno di un33%. È stata Eni a confermare la notizia apparsa sulla piattaforma di informazioni privilegiate per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Il cane a sei zampe – si legge sulla piattaforma – ha “ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento di gas verso l’Italia” e “continuerà a ...

Lente e sempre con la benedizione del Cremlino e di, che non si dimentica di avvertire che ... con i Paesi europei alla ricerca di fonti e vie alternative e la Russia versomercati a ...... dalle riduzioni di gas annunciate daieri sul Nord Stream 1 e oggi sui flussi diretti a ... Intanto, prosegue a gran ritmo la ricerca dipartner europei, e italiani, per l'...(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il gigante russo del gas Gazprom ha annunciato che interromperà il funzionamento di un'altra turbina lungo il gasdotto Nord Stream, riducendo il volume delle forniture di gas a ...La crisi energetica intanto favorisce la Basilicata che raggiunge un accordo, ritenuto buono, con Eni e Shell in Val d'Agri per l'attività estrattiva ...