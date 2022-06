“È cosa certa”. Ilary Blasi, la notizia circola e arriva da uno che sa bene: l’ultima sull’Isola è ‘boom’ (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Isola dei Famosi sta per finire e con tutta probabilità il prossimo anno non ci sarà. Mancano tre puntata alla finale, slittata di un mese dopo l’allungamento annunciato da Ilary Blasi. Allungamento che ha portato all’addio di tre concorrenti di punta: Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e il cantante Blind. Ora c’è fermento per la finale del 27 giugno. Forse l’ultima, perché sembra che l’Isola dei Famosi non sarà confermata il prossimo anno. Durante la puntata numero 23 è stato scelto il primo finalista di questa edizione: Nicolas Vaporidis e come sempre il reality ha creato dinamiche per tenere i telespettatori incollati alla tv. Proprio durante l’ultima puntata c’è stato il clamoroso addio in diretta tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. L’Isola dei Famosi non sarà confermata del 2023: parla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Isola dei Famosi sta per finire e con tutta probabilità il prossimo anno non ci sarà. Mancano tre puntata alla finale, slittata di un mese dopo l’allungamento annunciato da. Allungamento che ha portato all’addio di tre concorrenti di punta: Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e il cantante Blind. Ora c’è fermento per la finale del 27 giugno. Forse, perché sembra che l’Isola dei Famosi non sarà confermata il prossimo anno. Durante la puntata numero 23 è stato scelto il primo finalista di questa edizione: Nicolas Vaporidis e come sempre il reality ha creato dinamiche per tenere i telespettatori incollati alla tv. Proprio durantepuntata c’è stato il clamoroso addio in diretta tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. L’Isola dei Famosi non sarà confermata del 2023: parla ...

