“Critichi i giocatori per il vil denaro, ma i conti in banca parlano chiaro”: a Napoli nuovo attacco a De Laurentiis (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Volantino contro Aurelio De Laurentiis che sta girando tra le strade di Napoli in queste ore. Si tratta della nuova protesta del popolo azzurro nei confronti del presidente della squadra partenopea. “Aurelio De Laurentiis presenta: le Barzellette. ‘Je stong’ apierto pe’ vvuje’…”, è il titolo del volantino a firma dei Vecchi Lions. Il contenuto non è certo lusinghiero: “Critichi i giocatori per il vil denaro, ma i conti in banca parlano chiaro: tu sei un lurido mercenario! 2005-2021, risultato netto: 52 milioni. 2010-2021, compensi per sé e per i suoi: 35 milioni di euro”, è il messaggio lanciato ai danni del numero uno della Filmauro. Da mesi ormai è partita la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Volantino contro Aurelio Deche sta girando tra le strade diin queste ore. Si tratta della nuova protesta del popolo azzurro nei confronti del presidente della squadra partenopea. “Aurelio Depresenta: le Barzellette. ‘Je stong’ apierto pe’ vvuje’…”, è il titolo del volantino a firma dei Vecchi Lions. Il contenuto non è certo lusinghiero: “per il vil, ma iin: tu sei un lurido mercenario! 2005-2021, risultato netto: 52 milioni. 2010-2021, compensi per sé e per i suoi: 35 milioni di euro”, è il messaggio lanciato ai danni del numero uno della Filmauro. Da mesi ormai è partita la ...

Pubblicità

enzo_barletta : RT @lucacerchione: “#Adl presenta ‘le barzellette’ Critichi i giocatori per il vil danaro ma i conti in banca parlano chiaro: tu sei un lur… - lucacerchione : “#Adl presenta ‘le barzellette’ Critichi i giocatori per il vil danaro ma i conti in banca parlano chiaro: tu sei u… - TePijo : @FofoLaFortuna @Rnaples7 A zi,cosa c'entra il giocatore con la persona?La capisci la differenza?Ma poi perché criti… -