Carole Middleton copia il look a Kate | il riciclo è una questione di famiglia

Leggi su amica

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Solitamente si dice tale madre tale figlia. Ma in questo caso èad avere ispirato mammacon unche le hato senza alcuna riserva. In occasione del primo giorno del Royal Ascot ha optato per un abito rosa che è lo stesso che la Duchessa di Cambridge aveva scelto per un incontro reale lo scorso anno. Una tendenza, quella di riciclare gli abiti, che è sempre più comune tra le famiglie reali e che non è più vista come caduta di stile. Ma anzi, scelta sostenibile da apprezzare e condividere. L’abito rosa passato di figlia in madre Lo stile diè ormai riconosciuto e amato in tutto il mondo. Tutto ciò che indossa diventa sold-out nell’arco di poche ore e sono tantissimi i fans che monitorano e categorizzano tutti i suoi outfit. ...