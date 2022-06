Benno Neumair, il 30enne provò a strangolare un compagno di cella. La psichiatra all’udienza: “Capace di intendere e di volere” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel luglio 2021 cercò di strangolare un compagno di cella, un detenuto straniero del carcere di Bolzano, nel corso di un litigio scoppiato per futili motivi. Un’aggressione, quella di Benno Neumair – accusato dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere dei suoi genitori – che ha richiesto l’intervento delle guardie carcerarie e l’applicazione di provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione penitenziaria. Martedì, durante l’udienza a carico del ragazzo, la psichiatra Anna Palleschi, perito di parte civile, ha dichiarato che il 30enne “è perfettamente Capace di intendere e di volere“. Una diagnosi opposta rispetto ai risultati della perizia svolta dai tre periti nominati dal giudice per le indagini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel luglio 2021 cercò diundi, un detenuto straniero del carcere di Bolzano, nel corso di un litigio scoppiato per futili motivi. Un’aggressione, quella di– accusato dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere dei suoi genitori – che ha richiesto l’intervento delle guardie carcerarie e l’applicazione di provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione penitenziaria. Martedì, durante l’udienza a carico del ragazzo, laAnna Palleschi, perito di parte civile, ha dichiarato che il“è perfettamentedie di“. Una diagnosi opposta rispetto ai risultati della perizia svolta dai tre periti nominati dal giudice per le indagini ...

