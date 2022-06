Pubblicità

lupigiallorossi : ?? Ufficiale #ASRoma: il 6 agosto giocheremo al #CampNou contro il #Barcellona per il #TrofeoGamper. ? Alle 17:30 s… - sandrino2cv : RT @DonneInGiallor: ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'AS Roma… - hbk_89 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Dani Alves saluta il Barcellona ? - Catalyst_11 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Dani Alves saluta il Barcellona ? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Dani Alves saluta il Barcellona ? -

Calciomercato.com

Commenta per primo Dani Alves ha annunciato l'addio al. Il terzino brasiliano, in scadenza di contratto con il club spagnolo, ha deciso di non prolungare il contratto che scadrà tra due settimane ed è quindi libero di trattare con altre società.- Dani Alves e ilsi dicono addio e si salutano, stavolta per sempre. È, il brasiliano non rinnoverà ancora con i catalani e dopo il grande ritorno dello scorso gennaio lascia il Camp Nou e il ... Barcellona, UFFICIALE: Dani Alves non rinnova, sarà addio a fine mese Dani Alves ha annunciato l'addio al Barcellona. Il terzino brasiliano, in scadenza di contratto con il club spagnolo, ha deciso di non prolungare il contratto che scadrà tra due settimane ed è quindi ...Il lungo messaggio social dell'ex Juve: "Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti. Si chiude un ciclo molto bello fatto di 23 titoli" ...