(Di martedì 14 giugno 2022)è uno dei veterani del ring della WWE dopo aver ottenuto gloriosi successi sia nella divisione singolare che in coppia. L’ex membro dell’Hurt Business si era infortunato i mese scorso e non furono dati i tempi di stima del rienro. A quanto pare si è messo questo acciacco alle spalle ed è ritornato alla competizione. Il rientro Durante i tapigs di Main Event che si svolgono il lunedì quando va in onda la puntata live di Raw,è tornato a combattere sconfiggendo Tozawa in un one on one match. L’utltima sua presenza sul quadrato è datata al 25 aprile sempre in quel di Main Event.

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Shelton Benjamin è rientrato dall'infortunio - -

Zona Wrestling

...è la prima volta che un gioco della serie2K include personaggi non più facenti parte della,... 90 Seth Rollins: 91 Shane McMahon: 79 Shawn Michaels: 88 Shayna Baszler: 84 Sheamus: 85...... 90 Seth Rollins: 91 Shane McMahon: 79 Shawn Michaels: 88 Shayna Baszler: 84 Sheamus: 85... 91 WALTER: 86 William Regal: 85 X - Pac: 85 Xavier Woods: 86 Testi correlati 02K22: ecco il ... WWE: Shelton Benjamin infortunato, arriva l’annuncio su Twitter Former Intercontinental Champion and Money in the Bank staple Shelton Benjamin returned to in-ring action last night on WWE Main Event. According to Cagematch, Benjamin defeated Akira Tozawa on the ...The former-WWE Intercontinental Champion returned after being sidelined since May 14th with an undisclosed injury.