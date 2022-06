(Di martedì 14 giugno 2022) AGI Sono unole scritte volgari e oltraggiose comparse stamaneil nuovo sindaco di Perdasdefogu (Nuoro) e il neocomunale Salvatore Mura che nelle ultime settimane ha fatto conoscere nel mondo il nome di undi poco meno di duemila abitanti nel cuoreSardegna e la storia unica dei suoi centenari. All'indomani dello scrutinio delle elezioni comunali vinte da Bruno Chillotti con quasi il 55% dei voitil sindaco uscente Mariano Carta, la cittadina da Guinness dei primati persi è svegliata con pesanti ingiurie vergate nottetempo in stampatello con spray nero: la prima,Chillotti, 63 anni, pensionato e già capogruppo del Pd in consiglio comunale, è stata vergata su un muro all'ingresso del ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Sfregio contro neosindaco e consigliere nel paese col primato mondiale della longevità - geertdalpozzo : @Zziagenio78 Pare che faccia anche la pipì controvento , così a sfregio contro il mondo intero! - Onda_Tv : SFREGIO CONTRO L’AUTO DELLA CANDIDATA DI FDI KATIUSCIA BIASINI FDI: “GESTO GRAVE DI LIVOROSI E INCIVILI… - nelloscavo : @vecchio_sfregio @liberobatt I veri pacifisti sono persone serie e coerenti. Io sono bislacco, e perciò mi limito a… - PaolilloLuca : Lo sfregio a Putin: cosa hanno trasmesso gli hacker alla radio - -

AGI - Agenzia Italia

Pronti, quindi, insieme ai comuni limitrofi, agli allevatori ed agli agricoltori della zona, a lottarequestoall'ambiente". - Desirée Maida ACQUISTA QUI il libro Introduzione all'...L'ennesimoa un quartiere che, in vari momenti, ha tentato di rialzarsi senza successo a causa delle politiche miopi e fondate solo su slogan della destra in Regione. In quegli stabili Aler ... Sfregio contro neosindaco e consigliere nel paese col primato mondiale della longevità AGI Sono uno sfregio le scritte volgari e oltraggiose comparse stamane contro il nuovo sindaco di Perdasdefogu (Nuoro) e il neo consigliere comunale Salvatore Mura che nelle ultime settimane ha fatto ...Scritte ingiurisose hanno accolto questa mattina il nuovo sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti e il consigliere comunale Salvatore Mura a poche ore dall'elezione all'amministrazione del paese. "Bru ...