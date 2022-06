Scoprire Benevento | venerdì la presentazione dell’app dedicata al capoluogo sannita

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti17 giugno, alle ore 18:00, presso la Fagianella ci sarà ladella versione beta, portale di accesso alla città tramite smartphone. L’app è una guida, contenente tutte le informazioni utili ai turisti che vogliono visitare la città, ma può essere usata anche da cittadini e studenti che si interessano ae vogliono tenersi aggiornati sulla vita della città. Descrive la storia della città e dei suoi monumenti, e tutte le curiosità legate al suo passato e ai personaggi che vi hanno vissuto. Vi è un almanacco quotidiano, con notizie storiche giorno per giorno. La guida contiene anche una sezione informativa, in costante aggiornamento, sulle notizie di attualità, di cultura, di cronaca e di sport. L’app è multilingue ed è dotata di ...

Scoprire Benevento: app dedicata al capoluogo sannita

