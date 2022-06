SCE | Cicculli | verso definizione regolamento smart working

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Nella Commissione Pari Opportunità, convocata congiuntamente alla Commissione Roma Capitale, ci siamo confrontati con le rappresentanze sindacali dei dipendenti e delle dipendenti per approntare i passaggi necessari alladi unper loda attivare subito dopo la fase emergenziale, prevista fino al 30 giugno” dichiara Michela, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale e consigliera di Sinistra Civica Ecologista. “Anche a Roma stiamo lavorando in accordo con le organizzazioni sindacali a un piano organizzativo del lavoro agile. La nostra città può e deve essere un punto di riferimento nel Paese per investire sull’innovazione tecnologica e la cura degli ambienti di lavoro, per il generale miglioramento dei servizi forniti alla ...