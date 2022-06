“Quel bimbo deve morire”. Il delirio statalista inglese (Di martedì 14 giugno 2022) Archie deve morire, contro il volere della famiglia. Lo ha deciso lo Stato, o meglio il terzo potere statuale, cioè la giustizia, amministrata da una signora toga secondo cui a 12 anni ti va staccata la spina perché tanto “probabilmente” morirai lo stesso. Quella di Archie Battersbee è una vicenda drammatica, che merita di essere affrontata senza l’ardore dell’indignazione ma partendo dai fatti. Il 12 enne il 7 aprile di quest’anno viene trovato privo di conoscenza nella sua casa in Gran Bretagna, a Southend, nell’Essex: ha una corda stretta attorno al collo in cima a una rampa di scale. I genitori lo portano in ospedale al Royal London Hospital. È in coma. Non sembra riprendersi. E a tenerlo in vita sono solo delle macchine. Cosa fare, dunque? Costringerlo ad una intera esistenza a letto nella “speranza” di un miracolo, oppure ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 giugno 2022) Archie, contro il volere della famiglia. Lo ha deciso lo Stato, o meglio il terzo potere statuale, cioè la giustizia, amministrata da una signora toga secondo cui a 12 anni ti va staccata la spina perché tanto “probabilmente” morirai lo stesso.la di Archie Battersbee è una vicenda drammatica, che merita di essere affrontata senza l’ardore dell’indignazione ma partendo dai fatti. Il 12 enne il 7 aprile di quest’anno viene trovato privo di conoscenza nella sua casa in Gran Bretagna, a Southend, nell’Essex: ha una corda stretta attorno al collo in cima a una rampa di scale. I genitori lo portano in ospedale al Royal London Hospital. È in coma. Non sembra riprendersi. E a tenerlo in vita sono solo delle macchine. Cosa fare, dunque? Costringerlo ad una intera esistenza a letto nella “speranza” di un miracolo, oppure ...

