Nodo di processo Intel 4: nel dettaglio la novità di casa Intel (Di martedì 14 giugno 2022) Nodo di processo Intel 4 dettagliato, densità doppia con prestazioni superiori del 20% I nodi dei semiconduttori di Intel (qui per maggiori informazioni sull’azienda) sono stati piuttosto controversi con l’arrivo del design a 10 nm. Dopo anni di lavoro, il Nodo è stato ritardato più volte e, solo di recente il pubblico in generale ha ottenuto i primi chip da 10 nm. Oggi, all’annuale simposio VLSI dell’IEEE, riceviamo maggiori dettagli sui prossimi nodi di Intel, chiamati Intel 4. Precedentemente indicato come processo a 7 nm, Intel 4 è il primo Nodo dell’azienda a utilizzare la litografia EUV accompagnata da varie tecnologie. La ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 giugno 2022)di4 dettagliato, densità doppia con prestazioni superiori del 20% I nodi dei semiconduttori di(qui per maggiori informazioni sull’azienda) sono stati piuttosto controversi con l’arrivo del design a 10 nm. Dopo anni di lavoro, ilè stato ritardato più volte e, solo di recente il pubblico in generale ha ottenuto i primi chip da 10 nm. Oggi, all’annuale simposio VLSI dell’IEEE, riceviamo maggiori dettagli sui prossimi nodi di, chiamati4. Precedentemente indicato comea 7 nm,4 è il primodell’azienda a utilizzare la litografia EUV accompagnata da varie tecnologie. La ...

