No, la Regione Lazio non ti ha inviato 350 euro di buono spesa alla Coop (Di martedì 14 giugno 2022) Unire due grandi classici dello smishing – ovvero del phishing via sms. L'individuazione di un mittente istituzionale, in cui il destinatario finale tende a riporre la propria fiducia; la trappola del buono spesa presso una delle catene di supermercati più famosa in Italia. Sono due ingredienti che caratterizzano l'ultima truffa del buono spesa Coop che viaggia via sms. LEGGI ANCHE > La truffa sgrammaticata dell'sms della Regione Lazio per il buono benzina Truffa del buono spesa Coop da 350 euro inviato dalla Regione Lazio Non è la prima volta che la Regione Lazio si trova al centro ...

