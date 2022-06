Mosca apre all’iniziativa del Vaticano. Draghi forse a Kiev giovedì Invasione russa dell'Ucraina (Di martedì 14 giugno 2022) Militari ucraini bloccati dai russi a Severodonetsk. Quella zona dell’Ucraina fa registrare, ormai da settimane, i conflitti più cruenti, nell’ambito dei 111 giorni dall’Invasione russa. Mosca apre ad un’iniziativa di mediazione del Vaticano, con il papa instancabile nei suoi messaggi alla ricerca della pace e perché cessino le armi ed intenzionato appunto ad azioni concrete. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà forse a Kiev giovedì con gli altri leader Scholz e Macron. L'articolo Mosca apre all’iniziativa del Vaticano. Draghi forse a Kiev ... Leggi su noinotizie (Di martedì 14 giugno 2022) Militari ucraini bloccati dai russi a Severodonetsk. Quella zonafa registrare, ormai da settimane, i conflitti più cruenti, nell’ambito dei 111 giorni dall’ad un’iniziativa di mediazione del, con il papa instancabile nei suoi messaggi alla ricercaa pace e perché cessino le armi ed intenzionato appunto ad azioni concrete. Il presidente del Consiglio, Mario, saràcon gli altri leader Scholz e Macron. L'articolodel...

Pubblicità

FirenzePost : Mosca apre il dialogo col Vaticano. Iniziativa i Papa Francesco - SimoPoli12 : RT @bordoni_russia: Mosca, piazza Pushkinskaya. Apre 'Vkusna i Tochka' il nuovo marchio dei ristoranti Mc Donald's. La coda ricorda quella… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Inizia oggi il viaggio del premier in Medio Oriente. Kiev apre due corridoi via terra per esportare il grano. Gli Usa: «Mo… - Luigi80451470 : RT @bordoni_russia: Mosca, piazza Pushkinskaya. Apre 'Vkusna i Tochka' il nuovo marchio dei ristoranti Mc Donald's. La coda ricorda quella… - NadaAlfano : RT @bordoni_russia: Mosca, piazza Pushkinskaya. Apre 'Vkusna i Tochka' il nuovo marchio dei ristoranti Mc Donald's. La coda ricorda quella… -