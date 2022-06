Miccichè: "Dell'Utri non ha scelto Lagalla" (Di martedì 14 giugno 2022) Palermo, 14 giu. (Adnkronos) - "Ha ragione Marcello Dell'Utri quando dice che lui non c'entra niente con la scelta Della candidatura di Roberto Lagalla a Palermo. Su questo non ci sono dubbi. E' stata una situazione paradossale, non è certamente lui che ha deciso". Lo ha detto all'Adnkronos il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che è anche Presidente Dell'Assemblea regionale siciliana, commentando quanto detto oggi dall'ex senatore azzurro Dell'Utri sulla candidatura Dell'ex rettore che ha vinto le elezioni a Palermo al primo turno. Nelle scorse settimane sono state numerose le polemiche sull'appoggio di Dell'Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Palermo, 14 giu. (Adnkronos) - "Ha ragione Marcelloquando dice che lui non c'entra niente con la sceltaa candidatura di Robertoa Palermo. Su questo non ci sono dubbi. E' stata una situazione paradossale, non è certamente lui che ha deciso". Lo ha detto all'Adnkronos il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco, che è anche Presidente'Assemblea regionale siciliana, commentando quanto detto oggi dall'ex senatore azzurrosulla candidatura'ex rettore che ha vinto le elezioni a Palermo al primo turno. Nelle scorse settimane sono state numerose le polemiche sull'appoggio di, condannato in via definitiva per concorso esterno ...

