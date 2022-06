Mercato Roma: chiuso Matic, Mou accelera per un altro centrocampista! (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanja Matic è sempre più vicino a diventare un giocatore della Roma, ma il serbo non è affatto l’unico colpo pensato da Mourinho e dalla dirigenza Romanista che, come riportato da Il Messaggero, avrebbero già messo sott’occhio Davide Frattesi, prodotto proprio del vivaio giallorosso L’accordo con il centrocampista ex Chelsea e United è stato trovato nelle scorse settimane e per l’ufficialità è solo questione di poche ore. Fedelissimo dello Special One, Matic è sbarcato ieri nella capitale per sostenere le visite mediche di rito e firmerà a breve il suo nuovo contratto. Frattesi Roma Matic Per completare il reparto, la scelta è ricaduta sul giovane attualmente di proprietà del Sassuolo, che nella scorsa stagione con i neroverdi ha collezionato 36 presenze, 4 gol e 4 assist in ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanjaè sempre più vicino a diventare un giocatore della, ma il serbo non è affatto l’unico colpo pensato da Mourinho e dalla dirigenzanista che, come riportato da Il Messaggero, avrebbero già messo sott’occhio Davide Frattesi, prodotto proprio del vivaio giallorosso L’accordo con il centrocampista ex Chelsea e United è stato trovato nelle scorse settimane e per l’ufficialità è solo questione di poche ore. Fedelissimo dello Special One,è sbarcato ieri nella capitale per sostenere le visite mediche di rito e firmerà a breve il suo nuovo contratto. FrattesiPer completare il reparto, la scelta è ricaduta sul giovane attualmente di proprietà del Sassuolo, che nella scorsa stagione con i neroverdi ha collezionato 36 presenze, 4 gol e 4 assist in ...

