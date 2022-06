Mancio super nel ricostruire - Sport - quotidiano.net

(Di martedì 14 giugno 2022) Giuseppe Tassi Uno schiaffo ai catastrofisti, un bavaglio alle mille Cassandre. La prima fase della Nations League, che si chiude stasera in Germania, riabilita Mancini e le sue qualità di scopritore ...

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

E quando c'è da ricostruire, da avviare un nuovo progetto, ilresta un numero uno. Con la bacchetta del rabdomante è andato a caccia di talenti nascosti nel sottosuolo e poi ha aperto la porta ...E "i venti minuti " alsono venuti nella sua Bologna, dopo 50 panchine: dentro 6 esordienti (... Quest'anno è stato. Dunque ci vuole pazienza. Parola che in Italia non c'è. Mancio super nel ricostruire Uno schiaffo ai catastrofisti, un bavaglio alle mille Cassandre. La prima fase della Nations League, che si chiude stasera in Germania, riabilita Mancini e le sue qualità di scopritore di talenti e di ...