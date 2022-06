Le prime immagini di Stranger Things 4 Volume 2 rivelano dettagli importanti | chi ritroveremo?

(Di martedì 14 giugno 2022) Solo due settimane dopo la premiere della prima parte, ledi2 stuzzicano i fan. La serie cult di Netflix continua a mietere successi e mentre in tutto il mondo Undici e i suoi continuano a spopolare (così come i brani che ne formano la colonna sonora e i gadget), ecco che la piattaforma rivela nuovisul prossimo capitolo disponibile dall’1 luglio. Il1 della stagione, presentato per la prima volta il 27 maggio, si è concluso con un cliffhanger che potrebbe trovare una soluzione proprio in questedi4. ATTENZIONE SPOILER! Naturalmente stiamo parlando di Nancy Wheeler (Natalia Dyer) che è rimasta bloccata ...

Per cercare di ingannare l'attesa, dopo aver diffuso il primissimo teaser del Volume 2 di Stranger Things , Netflix ha svelato oggi le. Ve le mostriamo qui in basso. Stranger Things 4:...LEGGI " Netflix, ecco ledell'action thriller Interceptor Il regista e co - sceneggiatore ha parlato del traguardo raggiunto dal film che è arrivato al 1° posto sulla piattaforma con ...Stranger Things 4: ci siamo. Netflix ha rilasciato le prime immagini del volume 2 della quarta stagione di Stranger Things, che include gli ultimi 2 episodi (scritti e diretti dai ...Jonathan Byers alla guida del furgoncino delle pizze con Argyle al suo fianco e con dietro Mike (che indica qualcosa) e Will. I ragazzi stanno raggiungendo probabilmente la location in mezzo al desert ...