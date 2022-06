Iv: Renzi, 'Calenda? Lasciamolo fare, ma la verità è che siamo complementari' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Calenda? Lascialo fare, Carlo fa così. Ma io conto i consiglieri comunali e, alla fine, a l'Aquila noi facciamo un consigliere e loro uno. Questi sono i dati". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda, a proposito del rapporto tra Azione e Iv. Per l'area di centro "i risultati sono molto, molto buoni. Ma non di Calenda o di +Europa, di tutti. I loro risultati sono molto soddisfacenti, ma noi abbiamo più consiglieri comunali -spiega il leader di Iv-. La verità è che siamo complementari. Noi abbiamo qualche sindaco in più, loro qualche addetto stampa in più. Ma la cosa interessante in prospettiva è collaborare insieme in una Renews Europe". Renzi sottolinea ancora: "La cosa importante è che questo terzo polo esiste, che ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - "? Lascialo, Carlo fa così. Ma io conto i consiglieri comunali e, alla fine, a l'Aquila noi facciamo un consigliere e loro uno. Questi sono i dati". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda, a proposito del rapporto tra Azione e Iv. Per l'area di centro "i risultati sono molto, molto buoni. Ma non dio di +Europa, di tutti. I loro risultati sono molto soddisfacenti, ma noi abbiamo più consiglieri comunali -spiega il leader di Iv-. Laè che. Noi abbiamo qualche sindaco in più, loro qualche addetto stampa in più. Ma la cosa interessante in prospettiva è collaborare insieme in una Renews Europe".sottolinea ancora: "La cosa importante è che questo terzo polo esiste, che ...

