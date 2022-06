Italia, Tardelli: “l’urlo? mi avrebbe dato più fastidio non farlo” (Di martedì 14 giugno 2022) Tardelli e il suo urlo: un momento iconico 40 anni fa, l’Italia fa il suo esordio nei Mondiali di Spagna. La Repubblica oggi, ha pubblicato un’intervista ad uno degli eroi di quella Nazionale: Marco Tardelli. Ecco alcuni estratti. ?…?Nemmeno un po’ di nausea per quell’urlo infinito? “No, ne sono orgoglioso, non mi ha mai stancato o reso prigioniero. Duro sette secondi allora, il tempo di 175 fotogrammi, e dura ancora. Si e come congelato. Resta la mia pagina più bella, ha cancellato ogni prima e ogni dopo, appartiene ad un’altra epoca, ma è nella mia vita, anche se l’ha fatta sparire. È nella storia, per i miei figli e nipoti. Mi avrebbe dato più fastidio non averlo fatto” La chiamavano Schizzo. “Vero. Sono stato un giocatore insonne, uno agitato, l’unico ad avere una ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 14 giugno 2022)e il suo urlo: un momento iconico 40 anni fa, l’fa il suo esordio nei Mondiali di Spagna. La Repubblica oggi, ha pubblicato un’intervista ad uno degli eroi di quella Nazionale: Marco. Ecco alcuni estratti. ?…?Nemmeno un po’ di nausea per quelinfinito? “No, ne sono orgoglioso, non mi ha mai stancato o reso prigioniero. Duro sette secondi allora, il tempo di 175 fotogrammi, e dura ancora. Si e come congelato. Resta la mia pagina più bella, ha cancellato ogni prima e ogni dopo, appartiene ad un’altra epoca, ma è nella mia vita, anche se l’ha fatta sparire. È nella storia, per i miei figli e nipoti. Mipiùnon averlo fatto” La chiamavano Schizzo. “Vero. Sono stato un giocatore insonne, uno agitato, l’unico ad avere una ...

Pubblicità

CalcioNews24 : #Tardelli ricorda il leggendario c.t. #Bearzot - Pablo00152555 : RT @repubblica: Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' - repubblica : Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' [di Emanuela Audisio] - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' [di Emanuela Audisio] -