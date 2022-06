Inter | Dybala sempre più vicino | decisiva anche la mamma della Joya

(Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercatosarebbe ormai a un passo dai nerazzurri, decisivoil parerePauloha scelto l’e avrebbe già parlato con Simone Inzaghi del suo futuro in nerazzurro e del ruolo che avrà la prossima stagione. Per la firma e l’annuncio ufficiale bisognerà aspettare il rientro del giocatore in Italia, tutt’altro che imminente. Ieri l’a.d. dell’, Beppe Marotta, e Jorge Antun hanno avuto un nuovo contatto telefonico servito per fissare la durata del contratto dell’attaccante argentino: sarà un quadriennale, conche vestirà nerazzurro fino al 2026, scartata l’ipotesi del 3+1 ventilata nel verticescorsa ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala sposa l'#Inter: un quadriennale per lui. Decisiva anche mamma Alicia #calciomercato - Gazzetta_it : Accordo con #Dybala, punto #Lukaku, stretta su Asslani e Bellanova, rilancio Psg: Inter, sono giorni caldi - TuttoMercatoWeb : TMW - Dybala-Inter, giovedì la possibile fumata bianca. Mancano solo alcuni dettagli - pokemonderba : ho sognato di sta guardando juve inter della prossima stagione con l’inter che va subito in vantaggio con un gol di… - valothar76 : @GBorzillo @Inter Vero Gabri, quindi progetto attorno ai giocatori simbolo che trasmettano valori, senso di apparte… -

Calciomercatosarebbe ormai a un passo dai nerazzurri, decisivo anche il parere della mamma della Joya Pauloha scelto l'e avrebbe già parlato con Simone Inzaghi del suo futuro in ...Porte girevoli in casa, i nerazzurri provano ad accelerare per Lukaku e: ma ci saranno addii eccellentiIl mese di giugno dovrà definire, di fatto, tutte le principali operazioni di mercato in casa. E' ..."Dybala benvenuto all'Inter". Una foto diventata subito virale, una foto che sa di annuncio per il futuro. Il proprietario del ristorante Forte de ...Dybala Inter ufficiale – Manca solamente l’ufficialità per la definitiva fumata bianca per il passaggio di Dybala all’Inter. La Joya, come confermato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ha accett ...