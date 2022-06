Immissioni in ruolo docenti 2022/23: ritorna la Call veloce per essere assunti sui posti residui dalle immissioni (Di martedì 14 giugno 2022) L’innovativa procedura di assunzione in ruolo prevista per la prima volta nell’Estate del 2020, denominata “Call veloce”, è prevista anche per le nuove immissioni del prossimo anno scolastico 2022/23? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) L’innovativa procedura di assunzione inprevista per la prima volta nell’Estate del 2020, denominata “”, è prevista anche per le nuovedel prossimo anno scolastico/23? L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2022/23: ritorna la Call veloce per essere assunti sui posti residui dalle immissioni - ProDocente : Immissioni in ruolo, torna la call veloce che era stata sospesa per il 2021-2022 - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo, torna la call veloce che era stata sospesa per il 2021-2022 -- - ProDocente : Immissioni in ruolo da Gps prima fascia, ecco le griglie di valutazione della prova disclipinare - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo da Gps prima fascia, ecco le griglie di valutazione della prova disclipinare --… -